«Макларен» завоевал подиум впервые за 2072 дня

Подиум Карлоса Сайнса на этапе Формулы-1 Гран-при Бразилии стал первым за последние 2072 дня для британской команды «Макларен». В последний раз гонщики «Макларена» поднимались на подиум в 2014 году, на первом этапе чемпионата — Гран-при Австралии. В последний год сотрудничества с «Мерседесом» в качестве поставщика моторов на первой гонке сезона «Макларен» завоевал сразу двойной подиум — Дженсон Баттон финишировал третьим, а Кевин Магнуссен — вторым.



Напомним, для Карлоса Сайнса это третье место стало возможным благодаря штрафу шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, пересекшего финишную черту третьим, но по ходу гонки спровоцировавшему аварию с пилотом «Ред Булл» Александером Албоном.



Для Сайнса этот подуим стал первым в карьере в Формуле-1.