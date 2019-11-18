Леклер поздравил Гасли с подиумом: мой друг, ты заслуживаешь этого

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, несмотря на плохое настроение после столкновения с напарником по команде Себастьяном Феттелем незадолго до финиша Гран-при Бразилии, нашёл в себе силы поздравить пилота «Торо Россо» Пьера Гасли с финишем на втором месте. Для француза это первое попадание на подиум в Формуле-1.



«Что случилось, то случилось. Я не буду комментировать аварию. Но я очень счастлив за тебя, мой друг. Ты заслуживаешь этого. Первый подиум всегда особенный, и мы оба мечтали об этом моменте с тех времён, когда вместе выступали в картинге. Ты лучший, наслаждайся сегодня!» — написал Леклер в собственном твиттер-аккаунте.

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