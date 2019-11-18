Эллисон назвал третий пит-стоп Хэмилтона «тупым решением»

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон назвал решение зазвать Льюиса Хэмилтона в боксы во время второй машины безопасности «тупым».



«Проводя далеко не самую блестящую гонку, мы просто приняли самое тупое решение — мы подумали, что обменяем место на свежий комплект шин и достаточное количество кругов, чтобы вернуть это место, а затем попробовать выиграть.



Это было в корне неверно, потому что мы потеряли два места, не учтя фактор Гасли, а во-вторых мы не рассчитали количество обломков на трассе и в итоге машина безопасности прошла больше кругов, чем казалось изначально. Думаю, что это была ошибка новичка при недостаточно быстрой машине, в тот день, когда до победы нам было очень далеко. Мы просто допустили ошибку. То, что произошло — полностью наша вина. Мы считали, что это наш шанс. Мы дали Льюису возможность высказаться, не дав ему полной информации. Мы сказали, что потеряем одно место, а в итоге потеряли два. Думаю, что в момент, когда он вернулся позади Гасли, мы сразу поняли, что зря это делаем», — приводит слова Эллисона Motorsport.