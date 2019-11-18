Эллисон назвал третий пит-стоп Хэмилтона «тупым решением»

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон назвал решение зазвать Льюиса Хэмилтона в боксы во время второй машины безопасности «тупым».
«Проводя далеко не самую блестящую гонку, мы просто приняли самое тупое решение — мы подумали, что обменяем место на свежий комплект шин и достаточное количество кругов, чтобы вернуть это место, а затем попробовать выиграть.
Это было в корне неверно, потому что мы потеряли два места, не учтя фактор Гасли, а во-вторых мы не рассчитали количество обломков на трассе и в итоге машина безопасности прошла больше кругов, чем казалось изначально. Думаю, что это была ошибка новичка при недостаточно быстрой машине, в тот день, когда до победы нам было очень далеко. Мы просто допустили ошибку. То, что произошло — полностью наша вина. Мы считали, что это наш шанс. Мы дали Льюису возможность высказаться, не дав ему полной информации. Мы сказали, что потеряем одно место, а в итоге потеряли два. Думаю, что в момент, когда он вернулся позади Гасли, мы сразу поняли, что зря это делаем», — приводит слова Эллисона Motorsport.
- 18 ноября 2019
-
01:54
-
01:34
-
01:26
-
01:19
-
01:13
-
01:08
-
01:05
-
00:42
-
00:38
-
00:37
-
00:28
-
00:15
-
00:09
-
00:08
- 17 ноября 2019
-
23:45
-
23:28
-
23:23
-
23:12
-
22:57
-
22:53
-
22:47
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:28
-
22:17
-
21:51
-
19:57
-
18:22
-
18:00
-
16:58
-
16:51
-
16:43
-
15:50
-
15:00