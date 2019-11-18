Гасли: это просто лучший день в моей жизни!

Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал попадание на подиум в гонке Гран-при Бразилии Формулы-1.



«Это просто невероятно! Мой первый подиум в Формуле-1 и с „Торо Россо“. Я продолжал работать над собой в каждой гонке, я всегда думал, что если смог оказаться в нужном месте в нужное время, то что-нибудь получится, и я сегодня это случилось. Это просто невероятно — у меня столько эмоций! Я всегда говорил, что команда — это моя итальянская семья, мне нравится их дух и страсть, они всегда работают как проклятые, и сегодня я смог сделать для них идеальный подарок за их невероятные усилия.



Ты сильно мечтаешь о попадании в Формулу-1, мечтаешь о первом подиуме, но затем, когда всё происходит, то приходят все эти эмоции, которые просто непредсказуемы. Сейчас это просто лучший день в моей жизни. Я хочу поблагодарить каждого, кто поддерживал меня с начала карьеры и позволил оказаться там, где я сейчас», — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».