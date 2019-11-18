Гасли: это просто лучший день в моей жизни!

Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал попадание на подиум в гонке Гран-при Бразилии Формулы-1.
«Это просто невероятно! Мой первый подиум в Формуле-1 и с „Торо Россо“. Я продолжал работать над собой в каждой гонке, я всегда думал, что если смог оказаться в нужном месте в нужное время, то что-нибудь получится, и я сегодня это случилось. Это просто невероятно — у меня столько эмоций! Я всегда говорил, что команда — это моя итальянская семья, мне нравится их дух и страсть, они всегда работают как проклятые, и сегодня я смог сделать для них идеальный подарок за их невероятные усилия.
Ты сильно мечтаешь о попадании в Формулу-1, мечтаешь о первом подиуме, но затем, когда всё происходит, то приходят все эти эмоции, которые просто непредсказуемы. Сейчас это просто лучший день в моей жизни. Я хочу поблагодарить каждого, кто поддерживал меня с начала карьеры и позволил оказаться там, где я сейчас», — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».
- 18 ноября 2019
-
01:54
-
01:34
-
01:26
-
01:19
-
01:13
-
01:08
-
01:05
-
00:42
-
00:38
-
00:37
-
00:28
-
00:15
-
00:09
-
00:08
- 17 ноября 2019
-
23:45
-
23:28
-
23:23
-
23:12
-
22:57
-
22:53
-
22:47
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:28
-
22:17
-
21:51
-
19:57
-
18:22
-
18:00
-
16:58
-
16:51
-
16:43
-
15:50
-
15:00