«Торо Россо»: Гасли пилотировал безукоризненно, у Квята гонка была более сложной

Главный перфоманс-инженер «Торо Россо» Клаудио Балестри подвёл итоги Гран-при Бразилии для своей команды.
«Что за гонка! Отличный день для „Торо Россо“ и „Хонды“. И спасибо всем за фантастическую работу. Мы вместе добились потрясающего результата — второй ступеньки подиума! Сегодня мы не допустили никаких ошибок: у нас был хороший старт, хороший темп в ходе всей гонки, мы контролировали состояние шин при очень высокой температуре трассы, особенно на старте. Пьер пилотировал безукоризненно, и ему удалось сдержать Льюиса позади на потрясающем финальном круге, финишировав вторым. Потрясающе!
Что касается Даниила, то его гонка получилась более сложной. Пришлось бороться с машинами вокруг, но он сумел финишировать десятым и принести команде ещё одно очко. Теперь мы отправляемся в Абу-Даби в хорошем настроении и вновь настроены бороться. Пятая позиция в Кубке конструкторов не является недосягаемой», — приводит слова Балестри пресс-служба «Торо Россо».
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