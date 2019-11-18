Грожан пожаловался на действия Сайнса на рестарте

Гонщик «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал 13-е место в гонке Гран-при Бразилии Формулы-1.



«Прежде всего мои поздравления Пьера. Хорошо видеть его на подиуме, я очень за него рад. Я был последним французом на подиуме четыре года назад. Что же до сегодняшней гонки, то нам просто совсем не повезло. У нас была „гонка жизни“, мы цеплялись за седьмое место с машиной, которая не заслуживает этого. Мы делали потрясающую работу, но сейфти-кар выехал в абсолютно не подходящий для нас момент. Шины на рестарте были просто „уставшими“ после длинного отрезка.



Мы знали, что можем доехать до конца, но затем Сайнс выдавил меня на рестарте во втором повороте. Я не очень этим доволен. Сегодня мы выжали из машины максимум, но просто был не наш день», — приводит слова Грожана пресс-служба «Хааса».