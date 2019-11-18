Тату с болидами, искры и качание Гасли после финиша. Фото с Гран-при Бразилии

17 ноября на автодроме в Сан-Паулу завершилась гонка очередного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Бразилии. Её победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место досталось гонщику «Торо Россо» Пьеру Гасли, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Хэмилтон на последних кругах выбил с трассы Александера Албона и может быть наказан за этот инцидент.
Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись друг с другом и закончили гонку досрочно. У гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса сгорел мотор, для эвакуации его болида был выпущен сейфти-кар, с которого началась цепь интересных событий в концовке гонки, включая аварию «Феррари» и столкновение Хэмилтона с Албоном.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал 10-м.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг
2. Пьер Гасли («Торо Россо») +6.077
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.139
4. Карлос Сайнс («Макларен») +8.896
5. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +9.452
6. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +10.201
7. Даниэль Риккардо («Рено») +10.541
8. Ландо Норрис («Макларен») +11.204
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +11.529
10. Даниил Квят («Торо Россо») +11.931
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +12.732
12. Джордж Расселл («Уильямс») +13.599
13. Ромен Грожан («Хаас») +14.247
14. Александер Албон («Ред Булл») +14.927
15. Нико Хюлькенберг («Рено») +18.059
16. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг
17. Себастьян Феттель («Феррари») — не финишировал
18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал
19. Шарль Леклер («Феррари») — не финишировал
20. Валттери Боттас («Мерседес») — не финишировал.
Лучшие кадры с Гран-при Бразилии — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Сан-Пауло.
- 18 ноября 2019
-
11:06
-
11:00
-
10:04
-
09:04
-
02:28
-
02:26
-
02:05
-
01:54
-
01:34
-
01:26
-
01:19
-
01:13
-
01:08
-
01:05
-
00:42
-
00:38
-
00:37
-
00:28
-
00:15
-
00:09
-
00:08
- 17 ноября 2019
-
23:45
-
23:28
-
23:23
-
23:12
-
22:57
-
22:53
-
22:47
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:28
-
22:17
-
21:51
-
19:57