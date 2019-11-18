Тост назвал гонку Гасли фантастической и рассказал, что помешало Квяту

Глава «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал финиш Пьера Гасли на втором месте в гонке Гран-при Бразилии и десятый результат Даниила Квята.



«Торо Россо», «Хонда» и Пьер Гасли вместе фантастически выступили. Пьер стартовал с шестого места и хорошо начал гонку. У него был очень разумный первый отрезок на «софте», он избежал перегрева шин. На первом пит-стопе мы перешли на «медиум», и темп оказался даже лучше, чем ожидалось, а затем на последнем отрезке на «софте» у нас уже было пятисекундное преимущество над остальными. Пьер хорошо реагировал на давление со стороны Кими и сумел прибавить в скорости, отыгрывая по паре десятых. Это было очень впечатляюще, поскольку ему удавалось сделать это без «перепилотирования» и перегрева шин. Это был отличный пилотаж, так что он заслуживает второго места. Конечно, «Феррари» и остальные помогли, но Пьер в любом случае имел темп для финиша пятым или шестым без этих инцидентов. Он провёл свою лучшую гонку за «Торо Россо».



Гонка Даниила была намного более сложной, но он сумел набрать очко. Ему пришлось непросто на «медиуме», поскольку понадобилось много времени, чтобы вывести шины в идеальный рабочий диапазон. То же самое было у некоторых наших соперников. На «софте» было намного лучше, и я думаю, что без сейфти-кара он имел бы шанс финишировать выше. Так или иначе, мы все равно рады, что он набрал очко, ведь это тоже помогло вернуться на шестое место в Кубке конструкторов.



Я также хочу поздравить «Ред Булл» и Макса с их потрясающей победой. Мы теперь с нетерпением ждём Абу-Даби, где у нас ещё будет шанс побороться даже за более высокую позицию. Будем надеяться, что мы найдём хорошие настройки и сведём всё воедино на последней гонке этого сезона", — приводит слова Тоста пресс-служба «Торо Россо».