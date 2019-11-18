Подиум Гран-при Бразилии — самый молодой в истории Формулы-1

Штраф гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона позволил сформировать самый молодой подиум во всей истории Формулы-1. Поднявшимся на три ступеньки пьедестала по итогам Гран-при Бразилии Максу Ферстаппену, Пьеру Гасли и Карлосу Сайнсу вместе в среднем исполнилось 23 года, 8 месяцев и 20 дней.
Прежний рекорд был установлен на Гран-при Италии 2008 года. Тогда средний возраст Себастьяна Феттеля, Хейкки Ковалайнена и Роберта Кубицы составил 23 года, 11 месяцев и 16 дней. Таким образом, рекорд побит примерно на три месяца.
Третий результат в истории был установлен тоже в сезоне-2019. На Гран-при Австрии средний возраст голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, монегаска Шарля Леклера из «Феррари» и финского пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса составлял 24 года, 5 месяцев и 5 дней.
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