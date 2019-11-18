Бинотто обвинил Леклера и Феттеля в глупости
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал столкновение Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля на Гран-при Бразилии, из-за которого команда осталась без очков.
«Дело не в том, что мы хотим оштрафовать кого-то из них или возложить вину за столкновение. Им было разрешено бороться друг с другом, и они знали это.
Мы позволили им это по той причине, что команда уже обеспечила себе второе место в Кубке конструкторов. Они сражались за позицию в личном зачёте. Но разрешение вести борьбу не означает, что им можно совершать глупые действия, особенно если это напарники по «Феррари». Как по мне, они поступили глупо», — цитирует Бинотто Motorsport.
Гран-при Бразилии выиграл Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
Кто виноват в столкновении Феттеля и Леклера в Бразилии?
- 18 ноября 2019
-
09:04
-
02:28
-
02:26
-
02:05
-
01:54
-
01:34
-
01:26
-
01:19
-
01:13
-
01:08
-
01:05
-
00:42
-
00:38
-
00:37
-
00:28
-
00:15
-
00:09
-
00:08
- 17 ноября 2019
-
23:45
-
23:28
-
23:23
-
23:12
-
22:57
-
22:53
-
22:47
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:28
-
22:17
-
21:51
-
19:57
-
18:22
-
18:00
-
16:58
Партнерский контент