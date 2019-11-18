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Бинотто обвинил Леклера и Феттеля в глупости

Бинотто обвинил Леклера и Феттеля в глупости
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал столкновение Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля на Гран-при Бразилии, из-за которого команда осталась без очков.

«Дело не в том, что мы хотим оштрафовать кого-то из них или возложить вину за столкновение. Им было разрешено бороться друг с другом, и они знали это.

Мы позволили им это по той причине, что команда уже обеспечила себе второе место в Кубке конструкторов. Они сражались за позицию в личном зачёте. Но разрешение вести борьбу не означает, что им можно совершать глупые действия, особенно если это напарники по «Феррари». Как по мне, они поступили глупо», — цитирует Бинотто Motorsport.

Гран-при Бразилии выиграл Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Кто виноват в столкновении Феттеля и Леклера в Бразилии?
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