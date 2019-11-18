Провести третий пит-стоп Ферстаппену посоветовала девушка-стратег

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о ситуации с остановкой в боксах Макса Ферстаппена, который на Гран-при Бразилии провёл не планировавшийся изначально третий пит-стоп в режиме машины безопасности. Вернувшись на трассу, Ферстаппен обнаружил себя позади Льюиса Хэмилтона, но вскоре обогнал соперника, уже второй раз за гонку.

«Когда на трассу выехала машина безопасности, мы должны были решить, надо ли зазывать лидировавшего Макса в боксы, учитывая, что гонщики позади него не собирались останавливаться. Наш стратег Ханна (Шмиц, главный стратег «Ред Булл». — Прим. «Чемпионата») посоветовала провести пит-стоп, так что мы сделали это, и Максу снова удалось опередить Льюиса», — цитирует Хорнера пресс-служба команды.

В «Ред Булл» были настолько благодарны Шмиц за удачное решение, что отправили её на подиум получать трофей за победу команды в гонке.

Выиграв Гран-при Бразилии, Ферстаппен вышел на третье место в личном зачёте. За один этап до окончания сезона его отрыв от Шарля Леклера («Феррари») составляет 11 очков.