Ермилин: Квят прошёл гонку практически в темпе Гасли

Бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин прокомментировал выступление гонщика «Торо Россо» Даниила Квята на Гран-при Бразилии. Квят, начавший гонку 16-м, занял десятое место, а его напарник Пьер Гасли, стартовавший шестым, финишировал вторым, уступив лишь Максу Ферстаппену («Ред Булл»).

«Учитывая стартовую позицию Даниила, его выступление можно считать успешным. Он достаточно хорошо провёл гонку, несмотря на то что впереди него было много пилотов, которые шли медленнее его, но обгонять их было довольно сложно. Даниил прошёл гонку практически в темпе Гасли, и всё говорит о том, что это было тактически правильно с его стороны.

И, конечно, на заключительном этапе гонки, после рестарта, Квят выступил успешно. Он обогнал практически три машины и в результате попал в десятку. Да, две машины «Феррари» и один болид «Мерседеса» сошли, что немного упростило задачу получения очков. Тем не менее Даниил очень достойно провел гонку в Бразилии», — цитирует Ермилина «Р-Спорт».

Квят обогнал три машины на последнем рестарте гонки