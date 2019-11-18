«Не считаю, что действовал глупо». Леклер — об аварии с Феттелем

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал столкновение с Себастьяном Феттелем на последних кругах Гран-при Бразилии. Леклер и Феттель столкнулись на 66-м круге гонки в Сан-Паулу, после того как монегаск обошёл немца в борьбе за четвёртое место. Себастьян попытался вернуть позицию, но не рассчитал манёвра, и перед четвёртым поворотом произошло столкновение.

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто посчитал, что его подопечные действовали глупо.

«Уверен, никто из нас не сделал ничего глупого. Но мы оба достаточно мудры, чтобы понимать, что такие вещи не должны происходить.

Это случилось в неподходящее время, так как мы оба сражаемся за третье место в чемпионате. Мне очень жаль. Но я уверен, что отношения с Себом не изменятся», — приводит слова Леклера GrandPX.news.



Руководитель «Феррари» обвинил Леклера и Феттеля в глупости