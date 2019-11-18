Риккардо признал вину в столкновении с Магнуссеном

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал столкновение с Кевином Магнуссеном («Хаас») в ходе Гран-при Бразилии, за которое судьи выписали ему штраф в пять секунд.

«После инцидента я бы сказал, что на седьмое место шансов нет. Так что я доволен результатом. Признаю вину в столкновении с Кевином. Была напряжённая борьба, но я въехал в него, и его машину развернуло. Иногда такой манёвр проходит, а в другой раз машины соприкасаются колёсами», — цитирует Риккардо пресс-служба «Рено».

Риккардо финишировал седьмым в гонке, однако поднялся на шестое место в протоколе вследствие штрафа Льюиса Хэмилтона («Мерседес»).

За один этап до окончания сезона на счету Риккардо, занимающего девятое место в личном зачёте, 54 очка.

Гран-при Бразилии выиграл Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Себастьян Феттель не заработали очков, столкнувшись на последних кругах гонки.

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