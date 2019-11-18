«Ред Булл» установил новый рекорд Формулы-1 по скорости пит-стопа

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» провела быстрейший пит-стоп в истории чемпионата мира. Во время гонки Гран-при Бразилии механики обслужили болид голландского гонщика Макса Ферстаппена всего за 1,82 секунды, сообщает твиттер-аккаунт DHL Motorsports. :-P
Прежний рекорд также принадлежал «Ред Булл» и был установлен на Гран-при Великобритании 2019 года. Тогда механики за 1,91 секунды поменяли четыре колеса на автомобиле француза Пьера Гасли. До пит-стопа Гасли на «Сильверстоуне» первое место делили «Ред Булл» и «Уильямс»: каждая из команд имела на своём счету пит-стоп за 1,92 секунды.
Если вернуться к Гран-при Бразилии 2019 года, то ни один другой пит-стоп не длился менее двух секунд. Занявший второе место «Уильямс» обслужил Роберта Кубицу за 2,10 секунды.
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