Петров: Феттель создал аварийную ситуацию, надо было ехать по своей траектории

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров прокомментировал столкновение между гонщиками «Феррари» в гонке Гран-при Бразилии, в результате которого Шарль Леклер и Себастьян Феттель сошли.
«Думаю, все понимают, что Феттель сдвинулся чуть левее и создал эту аварийную ситуацию. Ему надо было ехать по своей траектории и никуда не двигаться. Подобная авария была между Феттелем и Марком Уэббером в «Ред Булл», когда они в Турции столкнулись. Один не стал двигаться в сторону, другой повернул, они зацепились, и в результате один сошёл, а другой потерял позиции. Думаю, сейчас разбор полётов в «Феррари» будет серьёзный. Команда потеряла хорошие очки, пусть она уже и не борется за чемпионство. Но всё же авария между пилотами одной команды неприемлема», — заявил Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата».
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