Билеты на Гран-при России—2020 начали продавать с двойной скидкой
Компания-промоутер Гран-при России Формулы-1 «Росгонки» объявила о новых скидках на билеты на этап чемпионата мира 2020 года на «Сочи Автодроме».
С этого понедельника, 18 ноября, к действующим максимальным скидкам прибавилась дополнительная скидка 10%, которая распространяется на второй и следующие билеты. Теперь стать зрителем Гран-при России Формулы-1 можно всего за 2790 рублей.
Акция действует с 18 ноября по 1 декабря 2019 года. После окончания акции цены повысятся. Гран-при России в 2020 году пройдёт с 24 по 27 сентября на «Сочи Автодроме».
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