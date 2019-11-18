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Билеты на Гран-при России—2020 начали продавать с двойной скидкой

Билеты на Гран-при России—2020 начали продавать с двойной скидкой
Авто / Формула-1 0

Компания-промоутер Гран-при России Формулы-1 «Росгонки» объявила о новых скидках на билеты на этап чемпионата мира 2020 года на «Сочи Автодроме».

С этого понедельника, 18 ноября, к действующим максимальным скидкам прибавилась дополнительная скидка 10%, которая распространяется на второй и следующие билеты. Теперь стать зрителем Гран-при России Формулы-1 можно всего за 2790 рублей.

Акция действует с 18 ноября по 1 декабря 2019 года. После окончания акции цены повысятся. Гран-при России в 2020 году пройдёт с 24 по 27 сентября на «Сочи Автодроме».

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