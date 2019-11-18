Бинотто: не стоит драматизировать. У Феттеля и Леклера хорошие отношения
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто призвал не драматизировать ситуацию вокруг столкновения Шарля Леклера с Себастьяном Феттелем, отметив, что у пилотов хорошие взаимоотношения.
«То, что я читаю и слышу, сильно отличается от того, что на самом деле происходит внутри команды. Да, действительно, с ситуацией в Италии было трудно справиться. Нужно было всё прояснить, нам был нужен открытый разговор с пилотами. То же самое произошло в Сочи.
В настоящий момент у них хорошие отношения, они хорошо ладят друг с другом. То, что случилось в Бразилии, не очень хорошо, но не нужно драматизировать. Это возможность прояснить ситуацию в следующем сезоне, если это потребуется», — приводит слова Маттиа Бинотто Motorsport.
- 18 ноября 2019
-
18:19
-
17:54
-
17:21
-
17:17
-
17:10
-
17:01
-
16:19
-
15:38
-
15:00
-
14:45
-
13:50
-
13:08
-
12:21
-
12:06
-
11:06
-
11:00
-
10:04
-
09:04
-
02:28
-
02:26
-
02:05
-
01:54
-
01:34
-
01:26
-
01:19
-
01:13
-
01:08
-
01:05
-
00:42
-
00:38
-
00:37
-
00:28
-
00:15
-
00:09
-
00:08
Партнерский контент