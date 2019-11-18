Бинотто: не стоит драматизировать. У Феттеля и Леклера хорошие отношения

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто призвал не драматизировать ситуацию вокруг столкновения Шарля Леклера с Себастьяном Феттелем, отметив, что у пилотов хорошие взаимоотношения.



«То, что я читаю и слышу, сильно отличается от того, что на самом деле происходит внутри команды. Да, действительно, с ситуацией в Италии было трудно справиться. Нужно было всё прояснить, нам был нужен открытый разговор с пилотами. То же самое произошло в Сочи.



В настоящий момент у них хорошие отношения, они хорошо ладят друг с другом. То, что случилось в Бразилии, не очень хорошо, но не нужно драматизировать. Это возможность прояснить ситуацию в следующем сезоне, если это потребуется», — приводит слова Маттиа Бинотто Motorsport.