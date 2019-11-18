Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Бинотто: не стоит драматизировать. У Феттеля и Леклера хорошие отношения

Бинотто: не стоит драматизировать. У Феттеля и Леклера хорошие отношения
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто призвал не драматизировать ситуацию вокруг столкновения Шарля Леклера с Себастьяном Феттелем, отметив, что у пилотов хорошие взаимоотношения.

«То, что я читаю и слышу, сильно отличается от того, что на самом деле происходит внутри команды. Да, действительно, с ситуацией в Италии было трудно справиться. Нужно было всё прояснить, нам был нужен открытый разговор с пилотами. То же самое произошло в Сочи.

В настоящий момент у них хорошие отношения, они хорошо ладят друг с другом. То, что случилось в Бразилии, не очень хорошо, но не нужно драматизировать. Это возможность прояснить ситуацию в следующем сезоне, если это потребуется», — приводит слова Маттиа Бинотто Motorsport.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019