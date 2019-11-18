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Хэмилтон: впереди у Албона много хороших гонок

Хэмилтон: впереди у Албона много хороших гонок
Авто / Формула-1 0

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон принёс извинения гонщику «Ред Булл» Александеру Албону за столкновение на последних кругах Гран-при Бразилии.

«Я получил штраф. Я признаю свою вину, поскольку я атаковал соперника и находился позади. Вообще, я крайне редко действую подобным образом и сталкиваюсь с кем-либо. Сейчас я осознаю, что стоило выждать нужный момент для атаки, но постфактум мы всегда умны.

Хотелось бы сказать Алексу, что мы живём ради борьбы и что это был его не последний раз, когда он борется за подиум. Впереди Албона ждёт множество отличных гонок. Надеюсь, что даже из этой горькой ситуации он сможет извлечь урок и узнать что-то новое», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Motorsport.

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