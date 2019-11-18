Напарником Марка Маркеса в 2020 году станет его родной брат Алекс

Испанский мотогонщик Алекс Маркес в 2020 году будет выступать в составе команды MotoGP и станет напарником брата — чемпиона мира Марка Маркеса, сообщает Autosport.



Напомним, несколько дней назад пилот «Хонды» трёхкратный чемпион мира Хорхе Лоренсо объявил, что завершит карьеру по окончании сезона. Таким образом, заводская команда была вынуждена искать замену опытному испанцу.



Ранее главным кандидатом на место Лоренсо называли Жоанна Зарко, но, по слухам, он достиг договорённостей с командой Avintia, о которой ранее отзывался достаточно скептически.



Алекс Маркес в нынешнем сезоне стал чемпионом второй по значимости серии моточемпионатов — Moto2, став первым в истории мотогонок чемпионом сразу в двух сериях — Moto3 и Moto2.