Магнуссен: не держу обиды на Риккардо из-за столкновения

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что не держит обиды на гонщика «Рено» Даниэля Риккардо из-за аварии в начале гонки Гран-при Бразилии.
«Было обидно, команда упустила отличную возможность. Меня развернули в начале гонки, я получил повреждение крыла, так что смог продолжить и выйти вперёд под машиной безопасности, но остальные оказались быстрее нас на рестартах, в итоге я упустил момент.
Поговорил с Даниэлем Риккардо после гонки. Нет никаких обид, он сожалеет, что немного ошибся. Конечно, получить повреждения и разворот в начале гонки — далеко не идеальная ситуация. Но мы могли вернуться в борьбу в концовке, я был в очках, но в итоге не смог нормально проехать на рестартах. Все были сильнее меня. Жаль, мы могли вернуться в очки, это похоже на упущенную возможность», — приводит слова Кевина Магнуссена GPToday.
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