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Мэр Сан-Паулу: «Интерлагос» будет принимать Формулу-1 ещё десять лет

Мэр Сан-Паулу: «Интерлагос» будет принимать Формулу-1 ещё десять лет
Авто / Формула-1 0

Мэр Сан-Паулу Жоао Дориа подчеркнул, что организаторы Гран-при Бразилии на автодроме «Интерлагос» планируют продлить контракт с Формулой-1 ещё на десять лет.

«Насколько нам известно, Гран-при Бразилии останется в Сан-Паулу ещё на десять лет. В начале декабря мы планируем обсудить с Чейзом Кэри условия и подписать соглашение ещё на десять сезонов. У нашего этапа большие традиции, гонщики считают эту трассу одной из лучших и важных в мире. Я не собираюсь спорить с губернатором Рио и президентом, но мы сделаем всё, чтобы оставить этап у себя», — приводит слова мэра Сан-Паулу Жоао Дориа GrandPX.

Ранее сообщалось о возможном переносе Гран-при Бразилии в Рио-де-Жанейро, где уже готов проект трассы.

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