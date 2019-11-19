В Ф-1 предложили изменить правила после интересного рестарта в Бразилии

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун предложил изменить правила таким образом, чтобы интересные рестарты, подобные тому, который был на Гран-при Бразилии, происходили как можно чаще.

В сезоне-2019 появилось новое правило, в соответствии с которым гонщикам на рестарте разрешается обгонять друг друга только после начала нового круга. Ранее это можно было делать после пересечения так называемой линии машины безопасности, которая располагается перед въездом на пит-лейн.

В Бразилии Макс Ферстаппен («Ред Булл»), лидировавший в гонке, сдерживал пелотон на рестарте, вместо того чтобы разгоняться на выходе из последнего поворота. Это привело к захватывающей борьбе на рестарте с участием сразу нескольких гонщиков.

«Это был очень интересный рестарт, и мы внимательно всё проанализируем. Маленькие разрывы в пелотоне на рестарте вылились в захватывающее зрелище, когда гонщики регулярно обменивались позициями. Малейшее преимущество могло стать решающим.

Возможность процедурного воссоздания подобных условий в будущем представляет собой интересную концепцию, которая обязательно будет рассмотрена», — цитирует Брауна пресс-служба Ф-1.

