«Пирелли» показала таблицу выбора шин на Гран-при Абу-Даби
В «Пирелли» опубликовали таблицу выбора командами Формулы-1 сликов на этап в ОАЭ. На этап шинники привезут составы C3, C4 и C5, которые станут «хардом», «медиумом» и «софтом» соответственно.
Только шестеро гонщиков получат по девять комплектов «софта»: Макс Ферстаппен, Александер Албон (оба — «Ред Булл»), Даниил Квят, Пьер Гасли (оба — «Торо Россо»), Джордж Расселл и Роберт Кубица (оба — «Уильямс»). Все остальные пилоты получат по восемь комплектов резины самого мягкого состава.
Если у вас не видно изображения таблицы, его можно посмотреть в официальном «твиттере» «Пирелли».
В сезоне-2018 гонку в Абу-Даби выиграл Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
Гран-при Абу-Даби, последний этап сезона-2019, пройдёт с 29 ноября по 1 декабря.
Источник: «Ред Булл» и «Хонда» приблизились к подписанию нового контракта
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