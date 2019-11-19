«Пирелли» показала таблицу выбора шин на Гран-при Абу-Даби

В «Пирелли» опубликовали таблицу выбора командами Формулы-1 сликов на этап в ОАЭ. На этап шинники привезут составы C3, C4 и C5, которые станут «хардом», «медиумом» и «софтом» соответственно.

Только шестеро гонщиков получат по девять комплектов «софта»: Макс Ферстаппен, Александер Албон (оба — «Ред Булл»), Даниил Квят, Пьер Гасли (оба — «Торо Россо»), Джордж Расселл и Роберт Кубица (оба — «Уильямс»). Все остальные пилоты получат по восемь комплектов резины самого мягкого состава.

Если у вас не видно изображения таблицы, его можно посмотреть в официальном «твиттере» «Пирелли».

В сезоне-2018 гонку в Абу-Даби выиграл Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

Гран-при Абу-Даби, последний этап сезона-2019, пройдёт с 29 ноября по 1 декабря.