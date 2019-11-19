Браун посоветовал Леклеру и Феттелю взять пример с Хэмилтона

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун дал совет Шарлю Леклеру и Себастьяну Феттелю (оба — «Феррари»), которые не избежали столкновения в ходе Гран-при Бразилии, но отказались взять на себя ответственность за инцидент. По словам Брауна, кому-то из них вполне можно было бы поступить так, как Льюис Хэмилтон («Мерседес»), который сразу после финиша признал вину в столкновении с Александером Албоном («Ред Булл»).

«Я не хотел бы высказывать мнение по поводу того, кто из них больше виноват. Но, возможно, теперь, когда эмоции остыли, было бы неплохо, чтобы кто-то из них последовал примеру Хэмилтона, который немедленно признал вину в столкновении с Албоном.

Если «Феррари» действительно хочет положить конец доминированию «Мерседеса», она должна не только дать своим гонщикам более быструю машину, но и сделать так, чтобы подобных инцидентов больше не было», — приводит слова Брауна пресс-служба Формулы-1.