Браун посоветовал Леклеру и Феттелю взять пример с Хэмилтона

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун дал совет Шарлю Леклеру и Себастьяну Феттелю (оба — «Феррари»), которые не избежали столкновения в ходе Гран-при Бразилии, но отказались взять на себя ответственность за инцидент. По словам Брауна, кому-то из них вполне можно было бы поступить так, как Льюис Хэмилтон («Мерседес»), который сразу после финиша признал вину в столкновении с Александером Албоном («Ред Булл»).
«Я не хотел бы высказывать мнение по поводу того, кто из них больше виноват. Но, возможно, теперь, когда эмоции остыли, было бы неплохо, чтобы кто-то из них последовал примеру Хэмилтона, который немедленно признал вину в столкновении с Албоном.
Если «Феррари» действительно хочет положить конец доминированию «Мерседеса», она должна не только дать своим гонщикам более быструю машину, но и сделать так, чтобы подобных инцидентов больше не было», — приводит слова Брауна пресс-служба Формулы-1.
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