Ферстаппен подробно рассказал о борьбе с Хэмилтоном в Бразилии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о борьбе с Льюисом Хэмилтоном («Мерседес») в ходе Гран-при Бразилии. Ферстаппену дважды пришлось обгонять Хэмилтона после пит-стопов, поскольку британец раньше посещал боксы и отыгрывал после этого время.

«Было неплохо. Бороться с чемпионом мира всегда приятнее, чем сражаться с кем-то за 10-е место или что-то в этом роде. Хорошая битва, мы оставляли друг другу достаточно пространства. Как раз достаточно», — приводит слова Ферстаппена Autosport.

Ферстаппен добавил, что не был уверен в правильности решения «Ред Булл» провести пит-стоп в режиме машины безопасности.

«Но сразу после рестарта я удачно воспользовался слипстримом от Льюиса и ушёл на внешнюю траекторию. Мы хорошо поборолись в первом повороте, а потом ещё в четвёртом.

Конечно, мне помогло то, что у меня было преимущество по резине. Мне удалось остаться впереди и контролировать ход гонки», — сказал он.