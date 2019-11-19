Гран-при Испании с 2021 года может перебраться в Херес

В 2021 году Гран-при Испании может сменить локацию, сообщает GrandPX.news. Напомним, на протяжении большей части 2019 года ходили слухи, что Испания вовсе может лишиться этапа в Формуле-1, но в конечном счёте руководство трассы в Барселоне сумело достичь консенсуса с боссами чемпионата и подписало контракт на 2020 год.
Однако в скором будущем этап Ф-1 в Испании может переместиться из Барселоны в Херес. Источники сообщают, что стороны достигли принципиального соглашения, которое включает в себя ежегодное финансирование на сумму € 25 млн и от властей Андалусии.
Власти Хереса подтвердили факт переговоров с боссами Формулы-1, но выразили сожаление, что информация просочилась в СМИ. В прошлом автодром в Хересе несколько раз принимал Гран-при чемпионата мира. В 1997 году здесь прошёл знаменитый этап Гран-при Европы, по итогам которого Жак Вильнёв занял третье место, чего тогда хватило для завоевания титула.
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