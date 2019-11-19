Вильнёв: Феттель и Леклер пытались показать миру, кто из них лучше
Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мыслями об аварии пилотов «Феррари» на Гран-при Бразилии. Инцидент между пилотами «Скудерии» привёл к сходу как Себастьяна Феттеля, так и Шарля Леклера.
«Команда дала возможность им свободно бороться между собой, но они не должны были так злоупотреблять той свободой, что предоставили им в „Феррари“. Думаю, что в аварии виноваты оба. Леклер был слишком агрессивен и не должен был закрывать калитку так, как он это сделал во время манёвра Феттеля.
В целом они допустили ужасную ошибку. В этом не было никакой необходимости, так как они в лучшем случае боролись лишь за третье место. Полагаю, Феттель и Леклер пытались показать миру, кто из них лучше», — приводит слова Вильнёва SoyMotor.
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