Росберг: только Хэмилтон и Ферстаппен лучше Сайнса

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг считает, что в нынешнем сезоне пилот «Макларена» Карлос Сайнс демонстрирует высочайший уровень выступлений. По его словам, испанца в 2019 году превосходят лишь Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен.
«Выступления Сайнса близки к тому, чтобы назвать их невероятными. Всегда говорил, что он входит в число лучших четырёх пилотов вместе с Шарлем Леклером, Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном. На данный момент я бы сказал, что лучше Сайнса только Хэмилтон и Ферстаппен, при этом Карлос опережает Леклера. Ему удаётся фантастическая работа. Он принёс „Макларену“ очень много очков», — сказал Росберг в блоге на своём официальном канале в YouTube.
По итогам Гран-при Бразилии Карлосу Сайнсу досталось третье место, это был его первый подиум в карьере.
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