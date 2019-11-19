Росберг: только Хэмилтон и Ферстаппен лучше Сайнса

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг считает, что в нынешнем сезоне пилот «Макларена» Карлос Сайнс демонстрирует высочайший уровень выступлений. По его словам, испанца в 2019 году превосходят лишь Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен.

«Выступления Сайнса близки к тому, чтобы назвать их невероятными. Всегда говорил, что он входит в число лучших четырёх пилотов вместе с Шарлем Леклером, Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном. На данный момент я бы сказал, что лучше Сайнса только Хэмилтон и Ферстаппен, при этом Карлос опережает Леклера. Ему удаётся фантастическая работа. Он принёс „Макларену“ очень много очков», — сказал Росберг в блоге на своём официальном канале в YouTube.

По итогам Гран-при Бразилии Карлосу Сайнсу досталось третье место, это был его первый подиум в карьере.