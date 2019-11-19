«Ред Булл» пообещал провести пит-стоп в невесомости за 20 секунд

Команда «Ред Булл» готова продемонстрировать болельщикам эксперимент. Австрийская конюшня намерена провести пит-стоп в невесомости и ставит задачей справиться с ним за 20 секунд. Соответствующий анонс можно увидеть на странице Red Bull Russia в «Инстаграме».

На видеозаписи, размещённой в социальной сети, показано постановочное собрание команды, где и ставится упомянутая задача. После того как механики бурно приветствуют подобный вызов, они под эффектную музыку выходят на улицу в полной экипировке. Судя по всему, свидетелями рекордного пит-стопа в невесомости можно будет стать уже 21 ноября.

Напомним, в нынешнем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» провёл рекордный по времени пит-стоп. К слову, успешная работа команды в этом компоненте отмечена и в ролике.