Грожан: очень рад за Гасли
Пилот «Хааса» Ромен Грожан признался, что его очень порадовало выступление соотечественника, пилота «Торо Россо» Пьера Гасли, на Гран-при Бразилии. Напомним, по итогам гонки молодой француз завоевал второе место. Это первый подиум в карьере Пьера.
«Очень и очень рад за Гасли. Было здорово видеть его на подиуме. Я был последним из французов, попадавшим на подиум, и это было три или четыре года назад. Как-то Оливье Панис спросил, когда же я выиграю чёртову гонку. Раньше мы обсуждали с ним его победу на Гран-при Монако в 1996 году, теперь собираюсь поговорить с ним о Гран-при Бразилии», — приводит слова Грожана GPToday.
Благодаря успешному выступлению в Сан-Паулу Пьер Гасли вышел на шестое место в общем зачёте.
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