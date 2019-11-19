Кубица признал вину лишь в одной своей аварии в 2019 году

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица не считает, что виновен во всех авариях, в которые попал в сезоне-2019.

«Попал в аварию в Японии, и это была моя ошибка. Но это единственный из трёх случаев, когда вина лежала на мне. Что касается этапа в Баку, то просто чудо, что инцидент не случился раньше. Нет никакого смысла возвращаться назад и копаться в деталях, но, с учётом ситуации, в которой мы оказались, просто чудо, что ничего не произошло ещё раньше», — цитирует польского пилота GrandPX.news.

Роберт Кубица после двадцати этапов чемпионата мира занимает 19-е место в общем зачёте, набрав одно очко, заработанное уже после гонки, когда пилоты «Альфа Ромео» были исключены из протокола Гран-при Германии. По завершении сезона-2019 поляк покинет команду.