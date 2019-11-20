Ферстаппен — о подиуме Гасли: всегда знал, что Пьер быстр

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высоко оценил выступление гонщика «Торо Россо» Пьера Гасли на Гран-при Бразилии. Напомним, француз на «Интерлагосе» финишировал вторым и впервые в карьере поднялся на подиум.

«Как я оцениваю его выступление? Прекрасно. Быть лучшим среди остальных уже отличный результат. Кроме того, нужно уметь избегать проблем и извлекать пользу из ошибок соперников. Здорово видеть Пьера на подиуме. Это второй подиум „Торо Россо“ в сезоне, думаю, что они счастливы. Всегда знал, что Гасли очень быстрый пилот. Год начался для него не лучшим образом. Не всё сработало так, как должно было. Но Пьер силён и сумел перегруппироваться в „Торо Россо“. У него были хорошие гонки и до Сан-Паулу, ну а этот результат придаст ему ещё большей мотивации», — приводит слова голландца Motorsport.

Напомним, что Гасли начинал сезон в статусе напарника Ферстаппена, но был понижен в «Торо Россо» во время летней паузы.