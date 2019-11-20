Экклстоун объяснил, почему Леклер победил бы Хэмилтона в роли напарника

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун посоветовал Льюису Хэмилтону не соглашаться на переход в «Феррари» после сезона-2020, если в следующем году он станет семикратным чемпионом мира и «Мерседес» уйдёт из чемпионата. По мнению Экклстоуна, в этом случае Хэмилтон потерпит поражение во внутрикомандном сражении с Шарлем Леклером.

«На месте Льюиса я бы подумал, чтобы взять ещё один титул и закончить карьеру. Если Шарль Леклер останется в «Феррари», я бы поставил деньги на то, что он победит Льюиса, если тот станет его напарником. Не факт, что Шарль лучше, но он уже освоился в команде.

«Феррари» — странное место для работы. Льюис не владеет итальянским. Его могут принять в штыки, а могут и полюбить. Но не думаю, что там он стал бы выступать так же здорово, как в «Мерседесе», — цитирует Экклстоуна Planet F1.