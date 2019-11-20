Экс-напарник Шумахера предположил, что результаты ГП Бразилии могли подстроить

Бывший финский гонщик Джей Джей Лехто, который выступал за «Бенеттон» в сезоне-1994 вместе с Михаэлем Шумахером, предположил, что результаты Гран-при Бразилии могли быть срежиссированы. Первые два места в гонке заняли пилоты на машинах с моторами «Хонды», а именно Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Пьер Гасли («Торо Россо»).

«Не забывайте, «Мерседес» уже взял оба титула в сезоне, поэтому у команды не было необходимости побеждать в гонке. Это может означать, что они нарочно снизили мощность моторов, а другие хорошо выглядели на этом фоне.

Я ожидал, что Хэмилтон лучше выйдет из последнего поворота на свежих шинах, воспользуется слипстримом и легко пройдёт Гасли. Но темп Льюиса был довольно вялым.

Тот факт, что машина «Торо Россо» оказалась быстрее, по-настоящему удивил. Может, здесь есть место какой-нибудь теории заговора?» — приводит слова Лехто GrandPX.news.