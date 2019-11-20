ФИА изъяла узлы топливной системы «Феррари», чтобы изучить их

ФИА изъяла элементы топливной системы двигателя «Феррари», чтобы изучить их на предмет соответствия регламенту, сообщил немецкий журналист Тобиас Грюнер в своём «твиттере».

Также сообщается, что технические специалисты ФИА изъяли узлы топливной системы мотора одного из клиентов «Феррари», а также детали топливной системы двигателя другого производителя, чтобы провести сравнительный анализ.

Напомним, «Феррари» добилась большого прогресса в скорости после летнего перерыва, а на Гран-при США потеряла темп, после того как ФИА выпустила техническую директиву, где речь идёт о тонкостях работы топливной системы. Макс Ферстаппен («Ред Булл») увидел связь между этими событиями и обвинил «Феррари» в жульничестве. Руководитель команды из Маранелло Маттиа Бинотто пригрозил судом, а глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил, что Макс высказал личное мнение, а не позицию команды.

Руководитель «Феррари» обвинил Леклера и Феттеля в глупости