«Ситроен» официально объявил об уходе из WRC и обвинил в этом Ожье

В «Ситроене» подтвердили, что заводская команда французского производителя не будет выступать в следующем сезоне чемпионата мира по классическому ралли. По словам генерального директора «Ситроена» Линды Джексон, всё дело в том, что шестикратный чемпион WRC Себастьен Ожье не пожелал оставаться в коллективе после всего одного сезона выступлений.

«Наше решение покинуть WRC после сезона-2019 обусловлено решением Себастьена Ожье уйти из «Ситроена». Мы, разумеется, не хотели оказаться в такой ситуации. Но мы не можем себе представить сезон-2020 без Себастьена», — приводит слова Джексон пресс-служба команды.

Есть вероятность, что в 2020 году Ожье, который в сезоне-2019 занял третье место в личном зачёте, будет выступать за заводскую команду «Тойоты», однако официального подтверждения этой информации ещё нет.