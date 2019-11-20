«Ситроен» официально объявил об уходе из WRC и обвинил в этом Ожье

В «Ситроене» подтвердили, что заводская команда французского производителя не будет выступать в следующем сезоне чемпионата мира по классическому ралли. По словам генерального директора «Ситроена» Линды Джексон, всё дело в том, что шестикратный чемпион WRC Себастьен Ожье не пожелал оставаться в коллективе после всего одного сезона выступлений.
«Наше решение покинуть WRC после сезона-2019 обусловлено решением Себастьена Ожье уйти из «Ситроена». Мы, разумеется, не хотели оказаться в такой ситуации. Но мы не можем себе представить сезон-2020 без Себастьена», — приводит слова Джексон пресс-служба команды.
Есть вероятность, что в 2020 году Ожье, который в сезоне-2019 занял третье место в личном зачёте, будет выступать за заводскую команду «Тойоты», однако официального подтверждения этой информации ещё нет.
- 20 ноября 2019
-
14:09
-
13:11
-
12:11
-
11:13
-
10:01
-
09:00
-
00:56
- 19 ноября 2019
-
23:52
-
22:46
-
21:46
-
20:57
-
20:16
-
19:11
-
18:53
-
18:24
-
17:57
-
16:40
-
15:20
-
14:02
-
13:03
-
12:14
-
11:44
-
10:49
-
10:05
-
09:00
-
01:03
-
00:04
- 18 ноября 2019
-
22:51
-
22:04
-
20:53
-
19:15
-
18:19
-
17:54
-
17:21
-
17:17