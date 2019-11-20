Вильнёв посоветовал Ферстаппену быть осторожным в выражениях

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв отдал должное прогрессу пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, отметив, что тот уже готов к борьбе за титул. Вместе с тем канадец подчеркнул, что молодому гонщику нужно уметь выбирать выражения в тех или иных ситуациях.

«На мой взгляд, он уже готов к тому, чтобы стать чемпионом мира. Но это не значит, что ему не нужно выбирать выражения и не быть осторожным со словами. В случае с обвинениями в адрес „Феррари“ он говорил о том, чего просто не мог знать. В этом и вся проблема того заявления», — цитирует Ферстаппена GPblog.

Напомним, после Гран-при США Ферстаппен заявил, что мощность моторов «Феррари» упала из-за того, что «Скудерия» перестала «жульничать» после директивы от ФИА.