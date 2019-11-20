«Тойота» объявит о контракте с Ожье 25 ноября
Сегодня французская команда «Ситроен» официально подтвердила уход из чемпионата мира по ралли, увязав такое решение с уходом из команды многократного чемпиона мира Себастьена Ожье. Пилот продолжит карьеру. Многочисленные источники сообщали, что француз присоединится к заводской команде «Тойоты». Однако официального подтверждения этому по-прежнему нет.
Но в СМИ просочилась новая информация. Вероятнее всего, Ожье будет представлен в качестве пилота «Тойоты» уже в следующий понедельник, 25 ноября, сообщает Dhnet.be.
Себастьен будет выступать вместе с Элфином Эвансом и Калле Рованперей. Напомним, сезон 2019 года Ожье завершил лишь на третьем месте в общем зачёте, впервые с 2012 года не выиграв титул.
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