Уотт — об уходе Хюлькенберга из Формулы-1: он сам виноват в этой ситуации

Экс-призёр первенства Формулы-3000 Джейсон Уотт поделился мнением о ситуации, сложившейся вокруг пилота «Рено» Нико Хюлькенберга. По его словам, немец сам виноват, что остался без контракта с какой-либо из команд Формулы-1 на 2020 год.
«Благодаря доминированию над напарником по команде в „Форс Индия“ он заработал очень хорошую репутацию, но затем его карьера перешла в стадию стагнации. На протяжении последних пяти сезонов, включая нынешний, он лишь раз опередил напарника по команде. Нико хорошо смотрелся на фоне Карлоса Сайнса, и мне было любопытно взглянуть на противостояние Риккардо и Хюлькенберга. Но когда стало ясно, что Нико уйдёт, то не будет преувеличением сказать, что в „Рено“ поставили на Даниэля.
Что касается контракта с «Хаасом», думаю, он не был заключён из-за завышенных требований Нико. Полагаю, здесь проиграли обе стороны, ведь Грожан допускает много ошибок. Как бы то ни было, сейчас всё складывается так, что, похоже, Нико завершит карьеру в DTM или Формуле-E. В этой ситуации виноват только он", — приводит слова Уотта GrandPX.news.
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