Гасли: в «Ред Булл» я достиг лишь 80% своего потенциала

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли считает, что в ходе выступлений в «Ред Булл» ему удалось раскрыть свой потенциал лишь на 80%, что и стало причиной провала француза в первой половине 2019 года.

«Я выигрывал в младших сериях, был чемпионом GP2 и вице-чемпионом Супер Формулы, пилот не может разучиться своему делу за пару недель или месяцев, точно так, как и не может научиться это делать за несколько недель, которые были у нас во время летней паузы.

Чувствовал, что в «Ред Булл» я достиг лишь 80% своего потенциала и на то были разные причины. Присоединившись к «Торо Россо», я всё время прибавлял и получал удовольствие. Но в целом, конечно, хочется выступать с максимально быстрой машиной", — приводит слова француза RaceFans.