Гасли: в «Ред Булл» я достиг лишь 80% своего потенциала
Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли считает, что в ходе выступлений в «Ред Булл» ему удалось раскрыть свой потенциал лишь на 80%, что и стало причиной провала француза в первой половине 2019 года.
«Я выигрывал в младших сериях, был чемпионом GP2 и вице-чемпионом Супер Формулы, пилот не может разучиться своему делу за пару недель или месяцев, точно так, как и не может научиться это делать за несколько недель, которые были у нас во время летней паузы.
Чувствовал, что в «Ред Булл» я достиг лишь 80% своего потенциала и на то были разные причины. Присоединившись к «Торо Россо», я всё время прибавлял и получал удовольствие. Но в целом, конечно, хочется выступать с максимально быстрой машиной", — приводит слова француза RaceFans.
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