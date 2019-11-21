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Хэмилтон заявил, что никогда не выступал в Ф-1 ради денег

Хэмилтон заявил, что никогда не выступал в Ф-1 ради денег
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что выступает в Формуле-1 в первую очередь по причине любви к спорту, а не ради высоких заработков. Хэмилтон, шестикратный чемпион Ф-1, на счету которого 83 победы на Гран-при, — один из самых высокооплачиваемых пилотов чемпионата.

«Дело в том, что я никогда не выступал ради денег. Конечно, хорошо, что они накапливаются, в этом нет проблемы. Это бонус. Но это не главный фактор.

Всё дело в том, что я люблю гонки. Я люблю этот вызов. Мне нравится приезжать на автодром со знанием того, что предстоит схватка с талантливыми молодыми пилотами, которые хотят превзойти, перехитрить меня.

Кроме того, я работаю с парнями, которые гораздо умнее меня (с инженерами «Мерседеса». — Прим. «Чемпионата»). Они и меня самого заставляют почувствовать себя умнее. А уж когда я бросаю им вызов и доказываю, что они в чём-то ошиблись, — это что-то невероятное», — приводит слова Хэмилтона BBC.

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