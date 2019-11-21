Бинотто не понравилась критика в адрес «Феррари» после аварии Леклера и Феттеля

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал об отношении к критике в адрес команды, чьи гонщики Шарль Леклер и Себастьян Феттель столкнулись на Гран-при Бразилии.
Феттель и Леклер столкнулись на 66-м круге гонки в Сан-Паулу, после того как монегаск обошёл немца в борьбе за четвёртое место. Себастьян попытался вернуть позицию, но не рассчитал манёвра, и перед четвёртым поворотом произошло столкновение.
«Когда мы старались контролировать действия гонщиков в этом сезоне, нас за это критиковали. А теперь нас критикуют за то, что мы позволили им вести борьбу друг с другом», — приводит слова Бинотто GPFans.
За один этап до окончания сезона Леклер, занимающий четвёртое место в личном зачёте, уступает Максу Ферстаппену («Ред Булл») 11 очков. Феттель уже потерял шансы на третье место в чемпионате.
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