Култхард рассказал, в чём Феттель хуже других гонщиков
Вице-чемпион Формулы-1 2001 года Дэвид Култхард объяснил, в каких компонентах гоночного мастерства Себастьян Феттель, выступающий за «Феррари», уступает остальным пилотам. По мнению Култхарда, Феттель не так хорош, когда речь идёт о борьбе колесо в колесо.
Феттель не смог избежать столкновения с новичком «Феррари» Шарлем Леклером на Гран-при Бразилии, когда пытался вернуть себе позицию, после того как монегаск обогнал его в борьбе за четвёртое место.
«Отчаянные люди творят отчаянные вещи. Не скажу, что Себ в отчаянии, но он не так хорош в борьбе колесо в колесо, как другие.
Он невероятно быстрый чемпион мира. Но он теряет форму, когда дело доходит до таких гонок», — приводит слова Култхарда Planet F1.
Феттель заявил, что не смещался в сторону Леклера перед аварией
- 21 ноября 2019
-
16:18
-
15:22
-
14:17
-
13:00
-
12:13
-
11:14
-
10:05
-
09:05
-
01:18
- 20 ноября 2019
-
23:59
-
23:34
-
21:56
-
20:57
-
19:58
-
18:39
-
17:54
-
16:26
-
15:06
-
14:09
-
13:11
-
12:11
-
11:13
-
10:01
-
09:00
-
00:56
- 19 ноября 2019
-
23:52
-
22:46
-
21:46
-
20:57
-
20:16
-
19:11
-
18:53
-
18:24
-
17:57
-
16:40
Партнерский контент