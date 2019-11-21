Култхард рассказал, в чём Феттель хуже других гонщиков

Вице-чемпион Формулы-1 2001 года Дэвид Култхард объяснил, в каких компонентах гоночного мастерства Себастьян Феттель, выступающий за «Феррари», уступает остальным пилотам. По мнению Култхарда, Феттель не так хорош, когда речь идёт о борьбе колесо в колесо.

Феттель не смог избежать столкновения с новичком «Феррари» Шарлем Леклером на Гран-при Бразилии, когда пытался вернуть себе позицию, после того как монегаск обогнал его в борьбе за четвёртое место.

«Отчаянные люди творят отчаянные вещи. Не скажу, что Себ в отчаянии, но он не так хорош в борьбе колесо в колесо, как другие.

Он невероятно быстрый чемпион мира. Но он теряет форму, когда дело доходит до таких гонок», — приводит слова Култхарда Planet F1.