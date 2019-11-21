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Карпентер: к концу ноября объявим имя второго пилота, и это не Хюлькенберг

Карпентер: к концу ноября объявим имя второго пилота, и это не Хюлькенберг
Авто / Формула-1 0

Владелец и пилот команды Ed Carpenter Racing Эд Карпентер сообщил, что Нико Хюлькеннберг не станет пилотом его коллектива.

«Каждый год возникают разговоры о том, что я должен закончить карьеру, но должен сказать, что в следующем году я снова буду выступать на овалах на болиде под номером 20. Уже к 28 ноября мы объявим имя второго пилота, и им будет не Нико Хюлькенберг.

Нико интересовался возможностью выступлений в IndyCar, но он не угадал с моментом. Впрочем, Нико нужно для начала решить, хочет ли он выступать постоянно», — приводит слова Эда Карпентера Motorsport Total.

Ранее в прессе появилась информация, что Нико Хюлькенберг может подписать контракт с Ed Carpenter Racing на неполном расписании — на городских трассах, в то время как владелец команды Эд Карпентер будет выступать на овалах.

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