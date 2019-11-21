Р. Шумахер: Феттелю придётся отдать лидерство в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал ситуацию в «Феррари».



«У «Феррари» сейчас полно проблем и помимо гонщиков, которые переворачивают команду вверх дном своим соперничеством. Команда должна разобраться как можно скорее, поскольку прессинг на себе ощущает и Маттиа Бинотто. Такие вещи не должны происходить. Последствия почувствуют все, особенно Себастьян Феттель.



Шарль Леклер также несёт ответственность за этот контакт, но в команде понимают, что за ним будущее. Если не будет найдено решение, которое устроит все стороны, то Себастьяну придётся отдать лидерство в команде раньше, чем хотелось бы. И ему будет крайне тяжело вернуться на прежние позиции», — приводит слова Ральфа Шумахера SpeedWeek.