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Р. Шумахер: Феттелю придётся отдать лидерство в «Феррари»

Р. Шумахер: Феттелю придётся отдать лидерство в «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал ситуацию в «Феррари».

«У «Феррари» сейчас полно проблем и помимо гонщиков, которые переворачивают команду вверх дном своим соперничеством. Команда должна разобраться как можно скорее, поскольку прессинг на себе ощущает и Маттиа Бинотто. Такие вещи не должны происходить. Последствия почувствуют все, особенно Себастьян Феттель.

Шарль Леклер также несёт ответственность за этот контакт, но в команде понимают, что за ним будущее. Если не будет найдено решение, которое устроит все стороны, то Себастьяну придётся отдать лидерство в команде раньше, чем хотелось бы. И ему будет крайне тяжело вернуться на прежние позиции», — приводит слова Ральфа Шумахера SpeedWeek.

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