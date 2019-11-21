Президент «Феррари» признался, что авария Феттеля и Леклера разозлила его

Президент «Феррари» Джон Элканн прокомментировал громкий инцидент, случившийся на Гран-при Бразилии Формулы-1. Напомним, в ходе гонки пилоты «Скудерии» Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись, что привело к двойному сходу итальянской команды.

«Во время Гран-при я был очень зол. Но инцидент напомнил мне, как важно ставить в приоритет успех «Феррари». Такие случаи неприемлемы. Неважно, насколько хороши пилоты, они должны помнить, что они выступают за «Феррари» и только это имеет значение. Важен успех команды, об этом нельзя забывать. Маттиа Бинотто ясно дал это понять и подчеркнул это.

В целом у нас получился очень необычный сезон. Мы завоевали множество поулов, но не смогли конвертировать этот успех в победы», — приводит слова Элканна La Repubblica.