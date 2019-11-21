С 2020 года ФИА усилит контроль за расходом топлива

В ФИА намерены ужесточить контроль за расходом топлива, сообщает Motorsport. Международная федерация автоспорта опубликовала очередную директиву, которая коснулась силовых установок.

Это было сделано уже после Гран-при Бразилии. После завершения гонки в Сан-Паулу изучению подверглась не только силовая установка «Феррари», которая вызывала много вопросов у конкурентов, но также моторы одной из клиентских команд «Скудерии» и ещё одной неназванной команды, но не клиента «Феррари».

Последовавший после проверки анализ и привёл ФИА к мысли о новой директиве. В ней говорится, что с 2020 года командам будет необходимо установить ещё один датчик расхода топлива. В нынешнем сезоне лимит расхода топлива установлен на уровне 100 кг/ч, эти показатели контролируются одним датчиком. По версии противников «Феррари», итальянская команда в нынешнем году нашла лазейку, используя систему, поднимавшую расход топлива между замерами, что было запрещено регламентом. Во избежание применения подобных уловок и будет установлен второй датчик. Ожидается, что его внедрение решит проблему.