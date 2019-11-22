Хэмилтон: глядя на Юбера, вспомнил, как Сенна смотрел на аварию Ратценбергера

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что трагическая гибель пилота Формулы-2 Антуана Юбера на этапе в Бельгии навеяла ему воспоминания о Гран-при Сан-Марино 1994, в ходе которого погибли сразу два пилота Формулы-1 — Роланд Ратценбергер и Айртон Сенна.
«Смотря на аварию Юбера, в голове проносилось множество мыслей. Я вспомнил, как Сенна смотрел на аварию Ратценбергера и вспомнил, лицо Айртона. Вечером мне тоже пришлось подумать о многом. Я переживал за этого парня. Ведь я знаю, каково быть в Формуле-2 и мечтать о чём-то. Думал о том, что машины по-прежнему небезопасны и задавал себе вопрос, сколько мне ещё нужно? Чего я хочу? Просто размышлял о том, что могу проводить больше времени с семьёй.
Но вместе с тем у меня не было страха. Мне ни на секунду не пришла в голову мысль о том, чтобы остановиться. Как только страх коснётся меня, буду знать, что это последний этап в моей карьере", — приводит слова британца F1i.
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