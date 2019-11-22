В ФИА попросили избегать слова «конфискация» в отношении узлов мотора «Феррари»

В Международной автомобильной федерации попросили не использовать слова «конфискация» в отношении элементов топливной системы силовой установки «Феррари». По словам одного из представителей ФИА, речь идёт не о конфискации, а об обычной проверке.

Ранее стало известно, что технические специалисты ФИА изъяли детали топливной системы двигателя «Феррари» и одного из клиентов итальянских мотористов, а также детали топливной системы двигателя другого производителя, чтобы провести сравнительный анализ. По информации немецкого телеканала RTL, под расследование также попали силовая установка «Феррари», которая стоит на одной из машин команды «Хаас», и двигатель «Хонды», который используется в «Ред Булл».